Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Lunedì 18 Aprile 2022

Vedute inusuali per Fiastra e la sua lunga vallata dal monte Coglia e il monte Val di Fibbia, custodi e testimoni di un passato recente fatto di pastorizia, attività che oggi ben si integra all'area protetta di cui fa parte proprio perché ridotta ai minimi storici. La Valle del Chienti e la dorsale umbro marchigiana coronano l'escursione panoramica, mentre le prime fioriture spontanee caratteristiche dei pascoli secondari appenninici cominciano a colorare i prati.

Ritrovo: Fiastra - Ritrovo ore 9.30 - Bar Fiastra - Fiastra (MC)

Quota di partecipazione: 18,00 € - Riduzione: 10 Euro i ragazzi dai 10 ai 18 anni

Tempo di percorrenza: 4h 30'

Lunghezza: 13 km

Salita: 740 mt

Note: Al fine di contrastare la diffusione del contagio da Sars-Cov 2, la guida si riserva la possibilità di individuare un numero massimo di partecipanti tale da poter adeguare le esigenze di sicurezza nell'accompagnamento alle regole sul distanziamento sociale attualmente in vigore. Al momento della prenotazione verrà sottoposto ai partecipanti un'informativa, da controfirmare, sulle norme comportamentali legate all'emergenza sanitaria in corso e ai rischi connessi all'attività escursionistica. Materiali e attrezzature personale richiesta ai partecipanti scarpe da trekking (alte o basse) o da trail (no snikers o scarpe da ginnastica con suola liscia), zaino da minimo 15 lt, pile caldo, giacca (meglio se antipioggia, in Gore-Tex o altre membrane tecniche), copricapo e crema solare, acqua (1,5 lt).

Guida: Sensini Michele

telefono: 3381097709 mobile: 3381097709

email: michele@trekebike.it

sito_web: www.trekebike.it