Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 3 Luglio 2022

Chiamato il Lago Maledetto, meta di negromanti e stregoni, le leggende che ancora riecheggiano tra i pendii della Valle del Lago, fanno del Lago di Pilato uno dei posti più mistici e suggestivi dei Monti Sibillini. Un incantevole specchio d'acqua a più di 1900 mt di altitudine, l'unico ad origine glaciale di tutta la regione Marche, ogni anno rinnova la sua presenza per la sua inconsueta forma che cambia a seconda del livello delle sue acque. Si parte dal borgo di Foce di Montemonaco, per poi attraversare il pian della Gardosa e risalire le così rinominate "svolte" in salita all'interno del bosco. La vegetazione si interrompe per poi attraversare la valle del Lago fino ad una quota di 1940 m.

Ritrovo: Montemonaco - Ore 07:30 a Foce di Montemonaco - AP. N.B Obbligatoria la prenotazione

Quota di partecipazione: 20,00 €

Tempo di percorrenza: 6 h - (soste escluse) - andata e ritorno

Lunghezza: 13 km

Salita: 1000 mt

Note: Escursione per coloro che sono abituati a grandi dislivelli in montagna e NON chi è alle prime esperienze. ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it