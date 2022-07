Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Lunedì 4 Luglio 2022

Dal Valico di Castelluccio in una delle zone meno frequentate per ammirare il Piangrande dall'alto dipinto dalle fioriture di questo periodo. Un semplice percorso per ammirare una tavolozza di colori in un contesto naturale che è circondato dal suggestivo scenario dei Monti Sibillini.

Ritrovo: Norcia - Ore 09:30 - Valico di Castelluccio - Castelluccio di Norcia (PG). N.B. Obbligatoria la prenotazione

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 2 h,00' / 2 h,30' (soste escluse) - Andata e Ritorno

Lunghezza: 7 km

Salita: 150 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento / k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it