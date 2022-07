Giovedì 7 Luglio 2022

E' una delle escursioni caratterizzata da diversi ambienti naturali che rendono le Gole dell'Infernaccio le più suggestive che il Parco Nazionale dei Monti Sibillini offre. Un itinerario che si apre in un primo momento da pareti rocciose verticali caratterizzate da stratificazioni di calcare, le turbolenti acque del fiume Tenna, per poi risalire e addentrarsi in una faggeta che conduce all'Eremo di San Leonardo.

Ritrovo: Montefortino - Ore 09:00 - Bar Primavera di Montefortino. N.B Obbligatoria la prenotazione

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 2 h,30' / 3 h (soste escluse) - Andata e Ritorno

Lunghezza: 7 km

Salita: 250 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it