Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Sabato 9 Luglio 2022

Un anello ricco di storie, leggende del Passo Cattivo, dai suggestivi panorami dal Gruppo del Vettore a Castelluccio di Norcia, affacciati su l'orrida Gola dell'Infernaccio, e panorami sul resto dei Sibillini fino all'Appennino Umbro-Marchigiano. Camminando tra leggende, vedute panoramiche suggestive e dall'alto interesse naturalistico partendo da Pian dell'Arco per arrivare alla cima del Monte Bove Sud e riscendere per Passo Cattivo. Un anello diverso per vivere un luogo unico.

Ritrovo: Ussita - Ore 08:30 - Piazza dei Cavallari di Ussita (MC) N.B. Obbligatoria la prenotazione.

Quota di partecipazione: 20,00 €

Tempo di percorrenza: 3 h,30'/ 4 h (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 9 km

Salita: 520 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it