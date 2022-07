Mercoledì 13 Luglio 2022

Appennino Emozioni vi accompagna Mercoledì 13 Luglio in una bellissima notte di super luna e alba nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Scendere dalla macchina e avventurarsi sulle panoramiche creste oltre il Valico di Forca di Presta. Un cielo notturno con la superluna piena che illumina il tuo cammino; Castelluccio silente da una parte e dall'altra i borghi marchigiani alle pendici delle montagne che risplendono come piccoli diamanti in lontananza. Ti incammini verso la cima del Monte Macchialta, ti siedi nell'attesa di aspettare i primi raggi timidi del mattino. Il sole velocemente si alza, un cielo che si dipinge di un nuovo giorno, una nuova esperienza che potrai vivere e ricordare fatta durante una mattina d'estate. Un anello ricco di esperienza tra panorami, il Gruppo del Vettore sullo sfondo che si risveglia tenebroso nella notte ma maestono al mattino, senza tralasciare i panorami a 360°.

Ritrovo: Arquata Del Tronto - Ore 03:00 Al valico di Forca di Presta - Arquata del Tronto (AP). N.B. Obbligatoria la prenotazione.

Quota di partecipazione: 20,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 3 h/ 3 h,30' (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 9 km

Salita: 300 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento / k-way, pile (vestirsi a strati). cappellino, torcia frontale, occhiali da sole, pranzo al sacco.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it