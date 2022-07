Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Un'escursione per attendere l'alba sulla cima più alta dei Sibillini: il Monte Vettore

Sabato 16 Luglio 2022

Con lo zaino in spalla e gli scarponi ai piedi si parte per l'escursione più bella ed entusiasmante a cui si possa partecipare sui Monti Sibillini. Iniziare a camminare per raggiungere la vetta fino ad una quota di 2476 mt s.l.m. passando per il Rifugio Tito Zilioli. Ammirare un cielo stellato e a seguire aspettando l'alba che sorge e lentamente risveglia i Monti Sibillini con panorami mozzafiato fino al mare. Puoi perderti un'esperienza del genere? Il Vettore… ci aspetta!

Ritrovo: Arquata Del Tronto - Ore 00:30 - Valico di Forca di Presta - Arquata del Tronto (AP). N.B Obbligatoria la prenotazione

Quota di partecipazione: 20,00 €

Tempo di percorrenza: 5 h, 30' (soste escluse) - Andata e Ritorno

Lunghezza: 10 km

Salita: 950 mt

Note: N.B. L'itinerario è rivolto a coloro che hanno esperienza con dislivelli impegnativi e NON ESSERE alla prima esperienza in montagna. ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca e abbigliamento a strati invernale, cappellino, torcia frontale, cena al sacco.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it