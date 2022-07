Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 17 Luglio 2022

Un'escursione per grandi e famiglie al profumo di lavanda pronti ad esplorare i boschi e le frazioni di Montegallo alla base del Re dei Monti Sibillini: il Monte Vettore. Un'escursione alla scoperta di faggete e dei panorami che si trovano lungo il Grande Anello dei Monti Sibillini per arrivare al profumato lavandeto in fiore dei Ragazzi di Lavanda Dei Monti Sibillini. Un storia, il terremoto e un progetto di rinascita è legata a questa piantagione, un sentiero che conduce a questo angolo di paradiso ed un profumo da assaporare. Un experience che sicuramente va vissuta e poi raccontata! Dopo l'escursione, per chi desidera, ci sarà la possibilità di incontrare i ragazzi di Lavanda Dei Monti Sibillini per conoscere direttamente la loro storia e il loro shop con souvenir e prodotti a base di profumosa lavanda.

Ritrovo: Montegallo - Ore 15:00 - Balzo di Montegallo (AP). N.B Obbligatoria la prenotazione.

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 2 h,00'/2h,30' (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 7 km

Salita: 250 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it