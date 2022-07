Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Escursione nella fresca gola del Tenna

Giovedì 21 Luglio 2022 dalle 15:30 alle 19:00

Uno dei sentieri più belli dei Monti Sibillini. Nelle splendide gole scavate dal fiume Tenna, dove monte Priora e Monte Sibilla sembrano toccarsi cammineremo immersi in un ambiente denso di leggende e storia. Percorreremo la Balleria, dove le fate della Sibilla danzavano con i pastori, passeremo sotto le divertenti Pisciarelle per addentrarci in spettacolari pareti rocciose verso un magnifico bosco di faggi centenari che ci condurrà all'Eremo di San Leonardo dove conosceremo la storia di Padre Pietro Lavini. Un trekking accessibile a tutti, avventuroso e pieno di curiosità!