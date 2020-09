Il Parco Nazionale della Sila aderisce alla XXVIII Edizione della manifestazione "Puliamo il Mondo" promossa da Legambiente

(Lorica di San Giovanni in Fiore, 24 Set 20) Il Parco Nazionale della Sila, su invito di Legambiente e Federparchi, aderisce alla manifestazione di sensibilizzazione ed educazione ambientale "Puliamo il Mondo 2020" con due appuntamenti distinti a Camigliatello Silano e Lorica domenica 27 settembre 2020 a partire dalle ore 10.00.

L'iniziativa è rivolta a cittadini e visitatori - sia adulti che ragazzi e bambini - e sarà condotta in collaborazione con l'Associazione delle Guide Ufficiali del Parco.

Punto di riferimento e d'incontro saranno i due Info Point del Parco, attivi tutti i week end sino alla fine dell'anno, a Camigliatello Silano presso la Sede della Pro Loco in Via Roma e a Lorica presso la Sede dell'Ente Parco in via Nazionale.

Saranno coinvolti anche i Comuni di Spezzano della Sila e San Giovanni in Fiore per garantire il corretto smaltimento dei materiali raccolti e differenziati dai partecipanti, che opereranno utilizzando appositi kit realizzati sia in versione adulto che bambino.

Per Camigliatello Silano la Guida Ufficiale di riferimento sarà Domenico Flotta (m.flotta@libero.it - cell. 3807948403), che coordinerà il gruppo impegnato nella raccolta di rifiuti abbandonati nell'area della "Riserva Naturale Tasso" dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa.

Per Lorica la Guida Ufficiale di riferimento sarà Michele Puntillo (michelepuntillo1972@gmail.com - cell. 3884892598), che coordinerà il gruppo impegnato nella raccolta di rifiuti abbandonati nell'area del Lungo Lago Arvo sempre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa.

Referente dell'Ente per l'iniziativa in parola sarà il dott. Andrea Ziccarelli (a.ziccarelli@parcosila.it - cell. 3284322691).

Le nostre Guide garantiranno il rispetto di tutte le misure di sicurezza e di distanziamento imposte in questa fase post emergenziale.

I partecipanti dovranno comunque essere muniti di mascherina personale (monouso o di comunità), da utilizzare nel caso in cui si dovesse essere impossibilitati a mantenere la necessaria distanza interpersonale.