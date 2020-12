Avviso pubblicazione Bando pubblico di concorso Area "B"

(Lorica di San Giovanni in Fiore, 17 Dic 20) Si rende noto che in data 17.12.2020 è stato pubblicato nell'apposita sezione "Concorsi" ed all'Albo Pretorio dell'Ente il seguente Bando Pubblico:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato e parziale, da inquadrare nell'Area "B", fascia retributiva "B1", per vari profili nei ruoli dell'Ente Parco Nazionale della Sila"

Consulta e/o scarica i files ai seguenti link

Scadenza 22/01/2021