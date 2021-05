Parco Nazionale della Sila, Comune di Taverna e AIMeF, un convegno sulla natura-terapia

L'appuntamento è previsto per sabato 29 maggio, alle 10, al Centro Visite Antonio Garcea di Villaggio Mancuso

(Lorica di San Giovanni in Fiore, 25 Mag 21) Si chiama "Sila, salute, sostenibilità. La foresta si fa terapia e rilancia la montagna ai tempi del Covid-19" il convegno che, nell'ambito della presentazione del Programma di Certificazione delle tre aree del Parco Nazionale della Sila relativamente alle attività di Forest Bathing e Terapia Forestale, si terrà sabato 29 maggio, alle ore 10, nell'anfiteatro all'aperto del Centro Visite "Antonio Garcea" di Villaggio Mancuso (Taverna, CZ).

Organizzato dall'Associazione AIMeF, in collaborazione con diversi partner, vedrà la partecipazione di numerosi relatori, tra cui il Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio e il Direttore f.f. del Parco Domenico Cerminara.

In programma, inoltre, gli interventi di Rosario Amelio, Presidente provinciale Associazione Italiana di Medicina Forestale (AIMeF); Nicola Cucci, comandante Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità di Catanzaro; Sebastiano Tarantino, Sindaco di Taverna e Presidente della Comunità del Parco Nazionale della Sila; Giovanni Aramini, Dirigente Settore Parchi ed Aree Naturali Protette - Dipartimento Ambiente e Territorio Regione Calabria; Paolo Zavarella, Presidente Associazione Italiana di Medicina Forestale (AIMeF); Guido Giarelli, del Dipartimento di Scienze della Salute Università Magna Graecia di Catanzaro e Direttore Master executive in "Medical Humanities-Scienze umane in medicina".

Alla presenza, pertanto, di amministratori, operatori economici e cittadini, il convegno realizzerà un confronto su un tema particolare: la natura intesa come "cura", elemento capace di favorire il buonumore, cancellare l'ansia e le preoccupazioni, aumentare la concentrazione, potenziare le difese immunitarie e migliorare la memoria soprattutto in tempi di pandemia. Un tema che l'AIMeF, insieme al Comune di Taverna, al Parco Nazionale della Sila e ad ulteriori soggetti interessati, sta approfondendo anche attraverso una serie di attività teoriche e formative, nonché con laboratori pratici ed esperienziali, alla base del "Corso facilitatore in Forest Therapy" avviato nei giorni scorsi.

Il convegno si terrà all'aperto, nel rispetto di tutte le vigenti misure anti-contagio, garantendo il distanziamento dei partecipanti, l'utilizzo di DPI e l'igienizzazione delle mani.