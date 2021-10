Il Presidente del Parco Nazionale: "Autumn School è un importante momento d'incontro - studio a Lorica" Cinque giorni di alta formazione in Sila

(Lorica di San Giovanni in Fiore, 25 Ott 21) A Lorica di San Giovanni in Fiore, dal 25 al 29 ottobre si parlerà di "Biodiversità". L'occasione è data ai tanti laureati e laureandi dei corsi di studio inerenti al mondo Natura, per interfacciarsi e dialogare con numerosi studiosi provenienti dal mondo accademico Calabrese e da altre regioni Italiane.

A sottolineare l'importante evento di formazione è il presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio: "Abbiamo fortemente voluto dare seguito ad altri momenti d'incontro - studio per presentare il meraviglioso mondo della Sila e la sua biodiversità che, in questo periodo autunnale mette in mostra altri fotogrammi d'immensa bellezza. Con la formazione Autumn School, l'appunto che si terrà a Lorica nella prossima settimana - ha proseguito il Presidente dell'Ente Parco - sarà occasione d'approfondimento e d' interazione tra operatori provenienti da aree diverse dal Parco per conoscersi e potenzialmente iniziare nuove collaborazioni. Un modo anche per rafforzare il senso di appartenenza all'Area MaB Unesco Sila".