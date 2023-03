(Lorica di San Giovanni in Fiore, 08 Mar 23) Organizzato congiuntamente dal Santuario Regionale di San Francesco di Paola, dall'Ente Parco della Sila e dall'Associazione "Il Cammino di San Francesco di Paola" dal 9 al 12 marzo si svolgerà il Pellegrinaggio inaugurale della "Via dei Monasteri", il terzo percorso del Cammino di San Francesco di Paola con partenza da Paola e arrivo a Corigliano Rossano. Si arricchisce di nuove tappe la fitta rete di itinerari e cammini nel cuore della Calabria.

A rendere fruibile la terza tratta del Cammino di S. Francesco di Paola, "La Via dei Monasteri", le infrastrutture realizzate dall'Ente Parco Nazionale della Sila con un finanziamento del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria POR Calabria 2014-2020 Mis. 6.6.1.

Un nuovo traguardo, dedicato all'importante lavoro di costruzione legato ad una mobilità lenta a cui l'Ente silano di concerto con gli altri Parchi e con la Regione Calabria, lavora da anni. Dopo la Ciclovia dei Parchi e la stessa rete sentieristica dell'Ente Parco Nazionale della Sila, a regime ormai da anni e percorsa ogni anno da viaggiatori ed escursionisti di tutto il mondo; la terza tratta del Cammino di S. Francesco contribuirà a rendere ancora più completo un progetto lungimirante di tutela e valorizzazione dei territori montani e dell'entroterra calabrese, con collegamenti sempre più "green" in grado di coinvolgere anche le splendide coste calabresi. Il pellegrinaggio inaugurale, che terminerà con l'arrivo domenica 12 marzo con la sosta presso il Santuario di san Francesco in Corigliano - Rossano, contribuirà a far crescere ulteriormente il fortunato Cammino di S. Francesco di Paola, che dal 2017 ad oggi ha riscosso grande successo e portato sulle tracce del Santo tantissimi visitatori, classificandosi come uno dei cammini più noti e frequentati d'Italia. Alla Via del Giovane (San Marco Argentano - Paola) e alla Via dell'Eremita (Paola - Paterno), si aggiunge ora la Via dei Monasteri (Paterno - Spezzano della Sila - Corigliano-Rossano), grazie ad una fruttuosa sinergia messa in atto tra l'Ente Parco della Sila, l'Associazione Escursionisti Appennino Paolano e l'Associazione "Il Cammino di San Francesco". Un lavoro lungo e meticoloso, quello di costruzione di itinerari sostenibili e della promozione di una mobilità attenta ai territori, portato avanti nel corso degli anni dall'Ente Parco della Sila, che oggi, raggiunge un ulteriore obiettivo, con l'ampliamento di una proposta escursionistica, resa fruibile grazie ad infrastrutture accuratamente studiate, al fine di valorizzare e tutelare il territorio del Parco, dell'Area MaB e di tutti i territori ricadenti nelle aree protette calabresi.

Un Parco e una Calabria sempre più verdi: ciclovie, cammini e reti di sentieri, capaci di raccontare una storia autentica, quella di territori contraddistinti da profonde varietà culturali, storiche e sociali e da un inestimabile patrimonio naturalistico espresso in maniera cangiante e peculiare dalle aree protette calabresi.