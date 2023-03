Approvato il Piano Operativo 2023 per la sorveglianza e la tutela del territorio del Parco Nazionale della Sila

(Lorica di San Giovanni in Fiore, 23 Mar 23) Nella giornata odierna, presso la sede dell'Ente Parco è stato approvato il Piano Operativo 2023 del Reparto Carabinieri del P.N. "Sila" per la sorveglianza e la tutela del territorio del Parco Nazionale della Sila. Un Piano di vitale importanza, siglato tra il Direttore dell'Ente, l'Arch. Ilario Treccosti ed il Comandante del Reparto Carabinieri P.N. "Sila", Ten. Col. Roseti Ing. Angelo Battista.

Da sempre il Reparto dei Carabinieri Forestali vigila sui territori del Parco, una presenza costante, atta a garantire la tutela della biodiversità e la salvaguardia del territorio. A siglare l'accordo il Direttore dell'Ente Arch. Treccosti che si è detto orgoglioso dell'egregio lavoro portato avanti, dichiarando: "Ho visto i numeri dello scorso anno, sono numeri importanti e mi congratulo con voi per gli obiettivi comuni raggiunti. Mi ha molto colpito l'operatività del Reparto, vi ringrazio per il supporto che date agli uffici anche nelle stime fatte in relazione ai danni da fauna. Nel rileggere la relazione annuale sono rimasto colpito dall'ingente quantità di dati e materiale relativo alle attività di bracconaggio e all'abbandono dei rifiuti. Il nostro biglietto da visita è rappresentato da un Parco pulito e sgombro da qualsiasi rifiuto, tutelare il più possibile il Parco è sintomo di un'attenzione certosina e di un'intensa attività di vigilanza del territorio. Conto sul vostro aiuto e supporto per mandare avanti l'Ente, dargli la giusta visibilità e il lustro che merita".

A rappresentare il Reparto dei Carabinieri Forestali Sila il Ten. Col. Angelo Roseti, intervenuto nel corso dell'incontro. Il Ten. Col. Roseti ha illustrato al neo Direttore Treccosti, tramite un'accurata panoramica, le attività svolte negli anni, presentando i colleghi operativi nelle varie stazioni di comando dislocate sul territorio silano: "Ringrazio il Direttore per l'accoglienza e per aver colto in pieno lo spirito e la dedizione con cui operiamo sul territorio. Abbiamo con l'Ente grande sintonia, i colleghi sono operativi h24 nelle diverse stazioni, molto motivati e svolgono un lavoro diligente e professionale. Dai monitoraggi, alla sorveglianza, portano avanti la loro missione anche al di fuori delle ore lavorative e questo mi rende orgoglioso. La stessa popolazione, gli abitanti che vivono e operano sulla Sila, mostrano grande attenzione e sensibilità, tutelando loro in primis questo eccezionale scrigno di biodiversità. Quello che si evince dalla relazione dello scorso anno è frutto di una serie di situazioni e azioni messe in campo. Dal 2017 ad oggi abbiamo rimodulato il nostro modo di operare e di affrontare i rapporti e le relazioni sul territorio, l'Arma dei Carabinieri è una grande amministrazione, con una forte organizzazione, perfettamente funzionante. Ad oggi abbiamo Marescialli su tutte le stazioni di comando del Parco, grazie alla collaborazione con l'Ente il nostro corpo è cresciuto e ha avuto modo di stanziarsi sul territorio, dedicando una attenzione ancora maggiore alla sorveglianza del Parco. Un incremento di personale consistente che ci ha permesso di raggiungere questi risultati. Ci auguriamo di ritrovarci a qui all'Ente di anno in anno, per resoconti sempre più ricchi e articolati, con in mano risultati e dati sempre più incoraggianti, a dimostrazione che un'attenta gestione del territorio si traduce nella tutela e nella salvaguardia dello stesso".

A rimarcare la stretta collaborazione, portata avanti negli anni, tra l'Ente Parco e il Reparto dei Carabinieri, l'Arch. Stefania Basile, Resp. del Procedimento del Piano Operativo 2022/2023 e l'Ing. Domenico Cerminara, che ha dichiarato: "Tra il Parco della Sila e il Reparto Carabinieri c'è oggi, come ieri, innanzitutto un rapporto umano di grande stima e una partecipazione attiva e costante. Se siamo arrivati oggi ad un investimento così importante come Ente, nei confronti dei Carabinieri Forestali, stanziando inizialmente 170.000 euro, aumentando quanto stanziato lo scorso anno, fornendo così i reparti di tutta la tecnologia e i servizi possibili, stanziando 800.000 euro per ristrutturazione caserme e alloggi, è proprio perché il lavoro fatto finora è stato importante. Cifre consistenti ma certamente più che meritate, da un comparto operativo sul territorio sotto ogni aspetto".

A chiudere l'incontro la firma del Piano da parte del Ten.Col. Roseti e del Dir. Treccosti che in chiusura ha dichiarato: "A seguito della panoramica fatta dal Ten. Col. Roseti, che ha sottolineato la crescita dal punto di vista organizzativo delle singole stazioni, mi congratulo ancora di più con tutto il Reparto. Dalle vostre parole comprendo che quanto ho letto finora è solo una minima parte di quello che fate ogni giorno per il territorio. L'attenzione e la sensibilità dimostrata verso il territorio, va al di là di quello che è lo spirito di servizio. Le mie congratulazioni ai Carabinieri Forestali e a chi ha gestito il Parco prima di me, per il lavoro straordinario portato avanti. Grazie di tutto e grazie per ciò che faremo insieme, da qui ai prossimi anni".

Nel corso dell'incontro è emerso un approccio differente dei Carabinieri Forestali, non solo repressivo e sanzionatorio ma anche d'informazione e supporto a chi la Sila la vive ogni giorno. Una firma importante e simbolica quella siglata oggi presso la sede dell'Ente Parco che ancora una volta, attraverso le azioni giuste e necessarie, tutela il proprio patrimonio con grande cura e professionalità.