Esperienze notturne con termo camera

Sabato 24 Settembre 2022

Tra la metà di settembre e la metà di ottobre i cervi maschi adulti abbandonano la loro consueta vita solitaria. È la stagione degli amori. I maschi si trasformano: il collo si ingrossa e le corde vocali si ispessiscono per riuscire a far riecheggiare il bramito per chilometri e chilometri e solo chi ha il verso più potente, vigoroso e frequente riuscirà ad allontanare i maschi rivali e attirare le femmine.



La nostra esperienza comincerà alle 19.00 al centro visitatori del Parco, si raggiungeranno i ristoranti dove in un ambiente conviviale si asseggeranno piatti tipici e dove gli esperti parleranno del cervo e le sue abitudini. Poi raggiungeremo il bosco e ci addentreremo per una passeggiata notturna, all'ascolto dei suoni della natura. Utilizzando la termo camera sarà poi possibile vedere la radiazione infrarossa emessa dagli animali e scorgere nel buio più completo la vita del bosco che si risveglia nel profondo della notte.

Prezzi e sconti

Adulti: 45 euro

Ragazzi under 12: 35 euro

Attività consigliata a bambini con più di 8 anni

PRENOTAZIONI SUL SITO WWW.VISITVALDISOLE.IT