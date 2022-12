Escursione mattutina

Venerdì 30 Dicembre 2022

Periodo Natalizio 11 - 27 - 30 Dicembre / 02 - 04 - 08 Gennaio 2023

e poi tutte le domeniche dal 15 gennaio al 9 aprile



Ritrovo: C/O Punto info Parco Rabbi ore 9:15 rientro ore 12.30 circa



Una passeggiata alla scoperta delle tracce che gli animali lasciano sulla neve. Nel silenzio del bosco del Parco Nazionale dello Stelvio, raggiungeremo l'antica Segheria Veneziana, passando per il ponte sospeso.



Equipaggiamento necessario

Alle ciaspole pensiamo noi: il noleggio è compreso nel prezzo d'iscrizione all'esperienza.

Cosa devi portare allora con te? Eccoti un elenco che ti risulterà utile:

- scarponi da trekking;

- bastoncini da trekking;

- zainetto;

- abbigliamento invernale comodo e caldo;

- berretto, guanti;

- occhiali da sole;

- crema solare;



Numero partecipanti: Minimo 2 - Massimo 20 partecipanti



Costo: Adulti euro 18.00 - Bambini dai 6 agli 11 anni euro 9,00



Iscrizioni: solo on line o presso gli uffici informazioni di Valle APT



Info: Parco Nazionale dello Stelvio: Centro Visitatori Pejo: Tel. 0463 909773 - Centro Visitatori Rabbi: Tel. 0463 909774 e Sedi APT Val di Sole