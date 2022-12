Escursione mattutina

Sabato 24 Dicembre 2022

Periodo Natalizio 24 - 28 - 30 dicembre / 05 gennaio 2023

e poi ogni giovedì' a partire dal giorno 12 gennaio al 06 aprile 2023



Ritrovo: C/O Presso Rifugio lo Scoiattolo ore 10.15 - rientro ore 12.30 circa



La conosciamo con un solo unico nome ma la neve ha moltissime forme, consistenze e differenze, ognuna con un proprio nome specifico. Sai come si chiama quando la scioglie il sole? O quando l'escursione termica la fa brillare come un gioiello? Scoprilo con le guide esperte del Parco.



Equipaggiamento necessario

Alle ciaspole pensiamo noi: il noleggio è compreso nel prezzo d'iscrizione all'esperienza.

Cosa devi portare allora con te? Eccoti un elenco che ti risulterà utile:

- scarponi da trekking;

- bastoncini da trekking;

- zainetto;

- abbigliamento invernale comodo e caldo;

- berretto, guanti;

- occhiali da sole;

- crema solare;



Numero partecipanti: minimo 2 massimo 20 partecipanti



Costo: Adulti euro 18.00 - Bambini dai 6 agli 11 anni euro 9,00

Possibilità di richiedere un voucher per la tariffa agevolata (A/R con telecabina Peio Fonti - Rifugio Scoiattolo)



Iscrizioni: solo on line o presso gli uffici informazioni di Valle APT



Info: Parco Nazionale dello StelvioCentro Visitatori Pejo: Tel. 0463 909773 - Centro Visitatori Rabbi: Tel. 0463 909774 Sedi APT Val di Sole