Ciaspolata di S. Silvestro con brindisi al nuovo anno

Martedì 31 Dicembre 2019

Salutare l'anno vecchio camminando sulle racchette da neve, immersi nella natura, in compagnia delle Guide alpine, per raggiungere un'accogliente malga e brindare al nuovo anno respirando aria di speranza! #2020inthepark



Orari e ritrovo:

- Val di Peio: la partenza è prevista alle ore 21.30 dal parcheggio fermata autobus di Peio Paese.

- Val di Rabbi: la partenza è prevista alle ore 21.30 dal Centro Visitatori di Rabbi Fonti.

Il rientro dalle escursioni è previsto alle ore 1.00 circa.



Quota di partecipazione:

€ 20,00 comprensiva del noleggio dell'attrezzatura, spumante e panettone.



Abbigliamento consigliato:

giacca a vento, guanti, berretto, scarponcini da montagna o scarpe invernali pesanti (non moon-boots).



Note per i partecipanti:

- Le escursioni non presentano difficoltà tecniche ma richiedono un minimo di attitudine alle gite in montagna.

- Iscrizioni entro le ore 17.00 del giorno precedente



Info e Contatti

Centro visitatori Pejo a Cogolo tel. 0463-909773 - E-mail cvpeiostelvio@provincia.tn.it

Centro Visitatori di Rabbi, località Rabbi Fonti 0463-909774 - E-mail cvrabbistelvio@provincia.tn.it



Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento dell'escursione. In caso di maltempo l'escursione potrà essere annullata. Il programma può subire delle variazioni.

Peio 38020 Italy Comune: Peio (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



