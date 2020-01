Ciaspolata notturna

La notte e la luna

Venerdì 24 Gennaio 2020

In compagnia della Guide alpine passeggiata semplice nell'oscurità del bosco, per vivere un'esperienza singolare, ascoltando il suo "riposo" alla luce delle pile frontali e a volte… della luna.

Periodo Natalizio:

Peio: 6 -21 - 26 - 28 dicembre e 2 e 4 gennaio 2020

6 -21 - 26 - 28 dicembre e 2 e 4 gennaio 2020 Rabbi: 7 - 20 - 23 dicembre e 3 gennaio 2020

Dall'8 gennaio all'8 aprile

A Peio ogni mercoledì.

A Rabbi ogni venerdì.



Abbigliamento consigliato: giacca a vento, guanti, berretto, scarponcini da montagna o scarpe invernali pesanti (non moon-boots).



Orari e ritrovo:

Peio: ritrovo e punto di partenza verranno stabiliti e comunicati di volta in volta a seconda del percorso stabilito dalle Guide alpine.

Rabbi: Centro Visitatori di Rabbi Fonti.

Partenza ad ore 21.00 rientro ore 23.00 circa.



Quota di partecipazione comprensiva del noleggio dell'attrezzatura:

Adulti € 10,00

Ragazzi fino ai 12 anni Euro 5,00

Iscrizioni entro le ore 11.00 del giorno dell'escursione



Info e contatti:

Centro visitatori Pejo, Cogolo - tel 0463909773 - E-mail cvpeiostelvio@provincia.tn.it

Centro visitatori Rabbi, località Rabbi Fonti - tel 0463909774 - E-mail cvrabbistelvio@provincia.tn.it



Note per i partecipanti:

- Gli itinerari verranno stabiliti di volta in volta in relazione all'innevamento e alle condizioni meteorologiche.

- Le escursioni non presentano difficoltà tecniche ma richiedono un minimo di attitudine alle gite in montagna.

- Per gruppi precostituiti vi è la possibilità di organizzare le escursioni in altre giornate.

- Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento dell'escursione. In caso di maltempo l'escursione potrà essere annullata. Il programma può subire delle variazioni.

Rabbi 38020 Italy Comune: Rabbi (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



