Tracce sulla neve

Escursione con racchette da neve

Giovedì 2 Gennaio 2020

Facile escursione notturna.

Itinerario: Valle delle Messi

Punto di ritrovo: Centro di Informazione Turistica - Via Roma 36 - Temù BS. L'ora di partenza sarà comunicata al momento della prenotazione.

Trasferimento al punto di partenza dell'escursione e ritorno al Centro di Informazione Turistica a cura dell'organizzatore.

Quota di partecipazione:

Adulti e ragazzi oltre i 14 anni: Euro 15,00

Bambini e ragazzi fino a 14 anni: Euro 6,00

Famiglia (2 adulti + ragazzi): Euro 30,00

Equipaggiamento consigliato: giacca a vento, guanti, berretto, scarponcini da montagna o scarpe invernali pesanti (no moon-boots), ghette, lampada frontale.

Racchette da neve e bastoncini a carico dei partecipanti.

Informazioni e prenotazioni: entro le ore 18.00 del giorno che precede l'escursione presso:

Scuola Italiana Alpinismo Sci-Alpinismo e Arrampicata "Guide Alpine Vallecamonica - Adamello" - Tel. 346 5788907 (risponde dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 16.00) - info@adamelloguidealpine.it

Note:

L'escursione sarà effettuata con un minimo di 5 iscritti. E' previsto un numero massimo di 18 partecipanti.

Si terrà anche in assenza di neve.

Non presenta difficoltà tecniche, ma richiede un minimo di allenamento alle escursioni in montagna.

L'itinerario potrà subire variazioni in funzione delle condizioni di innevamento e meteorologiche.

