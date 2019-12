Ciaspolata pomeridiana con... l'ape

Passeggiata semplice alla scoperta delle tracce di animali nel manto nevoso

Domenica 29 Dicembre 2019

Passeggiata semplice alla scoperta delle tracce di animali nel manto nevoso, camminando tra i boschi, nel bianco, nel silenzio in compagnia delle Guide alpine. Durante l'attività è possibile assaporare uno sfizioso aperitivo a base di prodotti tipici



Periodo Natalizio:

Peio: 23-29-30 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020

Rabbi: 26-27 dicembre 2019 e 1 e 5 gennaio



Dal 9 gennaio al 13 aprile

Peio: ogni giovedì

Rabbi: ogni domenica



Abbigliamento consigliato: giacca a vento, guanti, berretto, occhiali da sole, scarponcini da montagna o scarpe invernali pesanti (non moon-boots).



Orari e ritrovo:

Peio Fonti: ritrovo e punto di partenza verranno stabiliti e comunicati di volta in volta a seconda del percorso stabilito dalle Guide alpine.

Rabbi: Centro Visitatori di Rabbi Fonti.

Partenza ad ore 15,00 rientro previsto ad ore 18,00 circa.



Quota di partecipazione comprensiva del noleggio dell'attrezzatura: Adulti € 10,00; Ragazzi fino ai 12 anni € 5,00

Il prezzo non comprende l'aperitivo a base di prodotti tipici (€ 8.00)



Iscrizioni entro le ore 17.00 del giorno precedente



Info e contatti:

Centro visitatori Pejo, Cogolo - tel 0463909773 - E-mail cvpeiostelvio@provincia.tn.it

Centro visitatori Rabbi, località Rabbi Fonti - tel 0463909774 - E-mail cvrabbistelvio@provincia.tn.it



Note per i partecipanti:

- Gli itinerari verranno stabiliti di volta in volta in relazione all'innevamento e alle condizioni meteorologiche.

- Le escursioni non presentano difficoltà tecniche ma richiedono un minimo di attitudine alle gite in montagna.

- Per gruppi precostituiti vi è la possibilità di organizzare le escursioni in altre giornate.

- Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento dell'escursione. In caso di maltempo l'escursione potrà essere annullata. Il programma può subire delle variazioni.

Peio 38020 Italy Comune: Peio (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



Altre info su:Tag: escursioni