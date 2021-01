Alla scoperta di tracce e impronte

Una passeggiata alla scoperta delle tracce che gli animali lasciano sulla neve

Mercoledì 20 Gennaio 2021

Tutti i mercoledì dal 20 gennaio al 24 marzo dalle 9.30 alle 12.30

Nel silenzio della foresta del Parco Nazionale dello Stelvio, interrotto dallo scroscio delle acque del Torrente Rabbies e dal movimento degli abitanti del bosco, raggiungerai l'antica segheria, superando le Cascate del Rio Ragaiolo.



Ritrovo al Centro Visitatori di Rabbi ad ore 9.30.



Note e curiosità

Escursione nel gruppo montuoso dell'Ortles Cevedale

Quota di partenza: 1.260 m

Quota massima raggiunga: 1.400 m

Livello escursionistico: facile



Equipaggiamento necessario

Alle ciaspole pensiamo noi: il noleggio è compreso nel prezzo d'iscrizione all'esperienza.

Cosa devi portare allora con te? Eccoti un elenco che ti risulterà utile:

- scarponi da trekking;

- bastoncini da trekking;

- zainetto;

- abbigliamento invernale comodo e caldo;

- Mascherina e guanti come previsto dal protocollo sicurezza COVID-19.

- berretto, guanti;

- occhiali;

- crema solare;



Ti invitiamo a recarti al luogo di incontro, dotato di mascherina, guanti monouso e disinfettante per le mani



Numero partecipanti: Minimo 2 - Massimo 15 partecipanti



Costo: € 15 per gli adulti. € 7,5 i bambini dai 6 agli 11 anni



Info e iscrizioni:

Parco Nazionale dello Stelvio: Centro Visitatori Pejo: Tel. 0463 909773 - Centro Visitatori Rabbi: Tel. 0463 909774

Sedi APT Val di sole - Malé: Tel. 0463901280 - Dimaro: Tel. 0463 986113 Folgarida: Tel. 0463986608 Commezzadura: Tel. 0463974840 - Mezzana: Tel. 0463757134 Marilleva 1400: Tel. 0463757588 - Pellizzano: Tel. 463751183 - Ossana: Tel. 0463751301 - Cogolo di Peio: Tel. 0463754345 - Peio: Tel. 0463753100 - Vermiglio: Tel. 0463758200 - Passo Tonale: Tel. 0364903838 - Rabbi: Tel. 0463985048

Rabbi 38020 Italy Comune: Rabbi (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



Tag: escursione