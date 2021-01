Astro Trek nel Parco Nazionale dello Stelvio

Nel bosco di notte per un'avventurosa serata!

Martedì 26 Gennaio 2021

Ogni martedì dal 16 gennaio al 30 marzo dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Ascoltando i fruscii e i rumori del bosco potrai scoprire in maniera diversa l'ambiente che dopo il crepuscolo è solo degli animali! Con il naso all'insù, ad occhio nudo, dedicheremo parte della serata per l'osservazione del cielo per conoscere e riconoscere le principali costellazioni.



Note e curiosità

Escursione nel gruppo montuoso dell'Ortles Cevedale

Quota di partenza: 1.260 m

Quota massima raggiunga: 1.410 m

Livello escursionistico: facile



Equipaggiamento necessario

Alle ciaspole pensiamo noi: il noleggio è compreso nel prezzo d'iscrizione all'esperienza.

Cosa devi portare allora con te? Eccoti un elenco che ti risulterà utile:

- scarponi da trekking;

- bastoncini da trekking;

- zainetto;

- abbigliamento invernale comodo e caldo;

- Mascherina e guanti come previsto dal protocollo sicurezza COVID-19.

- berretto, guanti;

- occhiali;

- crema solare;



Numero partecipanti: Minimo 2 - Massimo 15 partecipanti



Costo: € 15 per gli adulti. € 7,5 i bambini dai 6 agli 11 anni.



Info e iscrizioni:

Parco Nazionale dello Stelvio: Centro Visitatori Pejo: Tel. 0463 909773 - Centro Visitatori Rabbi: Tel. 0463 909774

Sedi APT Val di Sole - Malé: Tel. 0463901280 - Dimaro: Tel. 0463 986113 Folgarida: Tel. 0463986608 Commezzadura: Tel. 0463974840 - Mezzana: Tel. 0463757134 Marilleva 1400: Tel. 0463757588 - Pellizzano: Tel. 463751183 - Ossana: Tel. 0463751301 - Cogolo di Peio: Tel. 0463754345 - Peio: Tel. 0463753100 - Vermiglio: Tel. 0463758200 - Passo Tonale: Tel. 0364903838 - Rabbi: Tel. 0463985048

Peio 38020 Italy Comune: Peio (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



Tag: notturne