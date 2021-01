e... "ciaspolar" m'è dolce in questo Parco

Domenica 24 Gennaio 2021

Ogni domenica dal 17 gennaio al 28 marzo dalle ore 9.30 alle ore 16.30

Un percorso nella natura, tra boschi di larice ed abete e i pascoli delle malghe Terzolasa, Samocleva e Caldes Bassa, che, anche in inverno, sanno regalare dei panorami spettacolari.



Ritrovo al Centro Visitatori di Rabbi ad ore 9.30, con seguente spostamento con mezzi propri.



Note e curiosità

Escursione nel gruppo montuoso dell'Ortles Cevedale

Quota di partenza: 1.480 m

Quota massima raggiunga: 1.892 m

Livello escursionistico: medio/impegnativo



Equipaggiamento necessario

Alle ciaspole pensiamo noi: il noleggio è compreso nel prezzo d'iscrizione all'esperienza.

Cosa devi portare allora con te? Eccoti un elenco che ti risulterà utile:

- scarponi da trekking;

- bastoncini da trekking;

- zainetto;

- abbigliamento invernale comodo e caldo;

- Mascherina e guanti come previsto dal protocollo sicurezza COVID-19.

- berretto, guanti;

- occhiali;

- crema solare;



Numero partecipanti: Minimo 2 - Massimo 15 partecipanti



Costo: € 25 per gli adulti. € 12,5 i bambini dai 6 agli 11 anni.



Info e iscrizioni:

Parco Nazionale dello Stelvio: Centro Visitatori Pejo: Tel. 0463 909773 - Centro Visitatori Rabbi: Tel. 0463 909774

Sedi APT Val di Sole - Malé: Tel. 0463901280 - Dimaro: Tel. 0463 986113 Folgarida: Tel. 0463986608 Commezzadura: Tel. 0463974840 - Mezzana: Tel. 0463757134 Marilleva 1400: Tel. 0463757588 - Pellizzano: Tel. 463751183 - Ossana: Tel. 0463751301 - Cogolo di Peio: Tel. 0463754345 - Peio: Tel. 0463753100 - Vermiglio: Tel. 0463758200 - Passo Tonale: Tel. 0364903838 - Rabbi: Tel. 0463985048

Rabbi 38020 Italy Comune: Rabbi (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



Tag: racchette da neve