Caprioli, cervi e... cerbiatti?

Visita guidata all'Area Faunistica di Peio

Sabato 15 Maggio 2021

Primavera esplosione di colore, fioritura e rinascita! È il periodo in cui nascono i cuccioli di numerosi animali. Anche all'Area Faunistica potrebbero esserci nuovi nati! Vieni a scoprirlo insieme ai nostri esperti!



Sabato 15 maggio a Peio Fonti - presso l'Area faunistica in località Runcal, visite alle ore 14 - 15 - 16



Durata: circa 50 minuti



Prezzo: incluso nel biglietto d'ingresso all'Area faunistica (adulti € 2,00 - bambini dai 6 ai 12 anni € 1,00)



Prenotazione obbligatoria e informazioni: Centro Visitatori Pejo Tel. 0463.909773, E-mail: cvpeiostelvio@provincia.tn.it

Peio 38020 Italy Comune: Peio (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



