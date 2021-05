Il gipeto impara a volare

Mercoledì 2 Giugno 2021

I maestosi gipeti si riproducono in alcuni specifici luoghi del Parco Nazionale. Se le covate hanno successo anche quest'anno, durante un'escursione guidata con le guardie del Parco Nazionale potrete osservare i rari gipeti durante i loro primi tentativi di volo. Scoprite di più su questo rapace ecologicamente prezioso e sul progetto per la sua reintroduzione in tutto l'arco alpino.

Trafoi:

Ogni mercoledì: 19 maggio - 16 giugno 2021

Ritrovo: ore 14:30 (Centro visitatori naturatrafoi)

Durata: ca. 3 ore

Stelvio / Stilfs 39020 Italy Luogo: Trafoi

Comune: Stelvio / Stilfs (BZ)

Provincia: Bolzano Regione: Trentino-Alto Adige



