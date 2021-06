Forest fullness

Immergersi nel bosco

Sabato 5 Giugno 2021

Un'esperienza per entrare in contatto con la natura, non solo attraverso la conoscenza di una guida naturalistica e il pensiero, ma anche tramite il proprio corpo. Durante questa passeggiata l'attenzione verrà incentrata sulla relazione che intercorre tra l'uomo e il "vivere" il bosco e sul benessere che ne deriva!

Mercoledì 5 giugno, ritrovo alle ore 14.30 a Cogolo presso il Centro Visitatori Pejo. Trasferimento con mezzi propri.

presso il Centro Visitatori Pejo. Trasferimento con mezzi propri. Durata: circa 2 ore

circa 2 ore Prezzo: Adulti € 5,00 - Bambini 6-11 anni € 2,50

Prenotazione obbligatoria e informazioni: Centro Visitatori Pejo Tel. 0463.909773, E-mail: cvpeiostelvio@provincia.tn.it

Peio 38020 Italy Comune: Peio (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



Altre info su: