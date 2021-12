Dal rifugio Scoiattolo al Lago di Covel

Mercoledì 8 Dicembre 2021

Dicembre 8 - 28 - 31

Gennaio 6

Ritrovo: c/o Presso piazzale telecabina Peio Fonti ore 10.15



Informazioni: Per iniziare la giornata con brio e tante emozioni vi proponiamo una passeggiata galleggiando sulla neve, nelle vicinanze del Rifugio Scoiattolo, con uno scorcio sul lago di Covel, in uno scenario unico nel Parco Nazionale dello Stelvio.



Note e curiosità

Escursione nel gruppo montuoso dell'Ortles Cevedale

Livello escursionistico: facile



Equipaggiamento necessario

Alle ciaspole pensiamo noi: il noleggio è compreso nel prezzo d'iscrizione all'esperienza.

Cosa devi portare allora con te? Eccoti un elenco che ti risulterà utile:

- scarponi da trekking;

- bastoncini da trekking;

- zainetto;

- abbigliamento invernale comodo e caldo;

- berretto, guanti;

- occhiali;

- crema solare;



Numero partecipanti: minimo 2 massimo 15 partecipanti

Costo: Euro 15,00 per gli adulti , Euro 7,50 per i bambini dai 6 agli 11 anni

Extra: biglietto funivia Peio Fonti - Tarlenta



Info e iscrizioni:

Parco Nazionale dello Stelvio: Centro Visitatori Pejo: Tel. 0463 909773 - Centro Visitatori Rabbi: Tel. 0463 909774

Sedi APT Val di Sole

Peio 38020 Italy Luogo: Val di Peio

Comune: Peio (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



Altre info su:Tag: escursioni