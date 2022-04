Escursione guidata nel Parco Nazionale dello Stelvio

Lunedì 18 Aprile 2022

Cogli l'occasione per un perfetto inizio della tua settimana di vacanza. La nostra guida ti porterà in questo luogo che ti dà la sensazione di essere arrivato in vacanza in Val Venosta. Godetevi l'aria fresca di montagna su una facile escursione e fortificatevi con specialità regionali.

Contatto: Ufficio Turistico Prato allo Stelvio - Via Croce, 4c - 39026 Prato allo Stelviooffice@prad.info - www.prad.info - T +39 0473 616034

Punto d'incontro: Centro Visite Aquaprad

Prenotazione necessaria presso l'ufficio informazioni di Prato entro le ore 17 del giorno prima, al telefono o via email