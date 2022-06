Escursione naturalistica nel Parco Nazionale dello Stelvio

Mercoledì 29 Giugno 2022

Nel nostro percorso attraverso boschi luminosi e prati alpini soleggiati, cercheremo le tracce di marmotte e cervi, e andremo alla scoperta dei fiori alpini più belli. Per il pranzo ci fermeremo in un caratteristico rifugio o in una malga.

Durata: ca. 6 ore

Tempo di percorrenza: 5 ore

Costi: 3,00 € a persona

Contatto: Centro visitatori lahnersägeLahnersäge 62 - 39016 S. Geltrude

info@lahnersaege.com - www.lahnersaege.com

Iscrizione richiesta: Sì entro il giorno precedente +39 0473 798123 o www.lahnersaege.com