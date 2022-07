Escursione guidata nel Parco Nazionale dello Stelvio

Giovedì 21 Luglio 2022

Tieni una panoramica - La nostra guida escursionistica ti porta a cime e punti di osservazione facili all'interno e nei dintorni del Parco Nazionale dello Stelvio. Come parte di questa escursione, goditi uno spuntino in vetta con prodotti locali.



Costo dell'escursione, da pagare in contanti SUL POSTO:

15,00 € a persona (da strutture non associate)

0,00 € a persona (da strutture associate)

Iscrizione obbligatoria entro le 18.30 del giorno precedente, online, per telefono o via e-mail