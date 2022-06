Escursione guidata nel Parco Nazionale dello Stelvio

Venerdì 1 Luglio 2022

Quasi nessun altro sentiero della regione alpina combina così tanti spunti e panorami come il sentiero del Goldsee. Dallo Stilfserjoch alla Furkelhütte, insieme alla nostra guida escursionistica, incontrerete viste spettacolari sulla Stilfserjochstraße e sui ghiacciai dell'Ortles. Potrete osservare il gipeto in volo e apprendere informazioni interessanti sulla flora e la geologia della zona. Infine, troverete più volte reperti della Prima guerra mondiale, il cui fronte correva lungo il sentiero. (L'escursione viene proposta a volte anche in direzione opposta, dal rifugio Furkelhütte allo Stilfserjoch).



Costo dell'escursione, da pagare in contanti SUL POSTO:

5,00 € a persona

Iscrizione obbligatoria entro le 18.30 del giorno precedente, online, per telefono o via e-mail