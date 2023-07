(Marsiconuovo, 07 Lug 23) Il Flag Coast to Coast intende organizzare n. 2 Programmi Pilota (N. 1 per il litorale Jonico e n. 1 per quello tirrenico).

L'intento generale è quello di aumentare l'attenzione verso le attività ed il significato culturale della piccola pesca artigianale costiera da parte degli amministratori locali, degli operatori turistici, degli operatori della ristorazione, delle famiglie, dei turisti, etc., in modo da arricchire il territorio costiero del FLAG di nuove esperienze e competenze per intervenire sulla risorsa mare ed integrarla, sempre più, nel sistema socioeconomico locale.

Maggiori informazioni su www.flagcoasttocoast.it, alla sezione Bandi e Avvisi.



Scadenza 20/07/2023