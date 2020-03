E’ mancato il prof. Attilio Boriani, membro del Comitato scientifico del Sesia Val Grande Unesco Geopark

(Vogogna, 16 Mar 20)

Nei giorni scorsi è mancato improvvisamente il prof. Attilio Boriani, con il quale abbiamo condiviso la strada di studio, candidatura e promozione del geoparco Unesco per il territorio della Val Grande e della Valsesia. Il suo appassionante sostegno si era rappresentato strada facendo su proposta di Luigi Burlini, il suo compianto allievo, professore al Politecnico di Zurigo, che alla Val Grande aveva portato conoscenza e cognizione sugli eccezionali valori geostrutturali e petrografici del nostro territorio. Conoscenze e valori per lo più scoperti proprio dal prof. Boriani.

Il prof. Attilio Boriani è stato infatti una delle maggiori figure di riferimento per la comunità scientifica delle Geoscienze. Già professore ordinario di Petrografia all'Università di Milano, Socio dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia delle Scienze di Torino, Presidente SIMP nel biennio 1986-1987, ha ricevuto la medaglia Plinius della SIMP nel 2005 per la sua carriera scientifica incentrata sulla geologia e petrologia dei basamenti cristallini. Significativo il suo contributo nell'ambito di istituzioni come il CNR e l'IUGS, e nell'organizzazione del 32° Congresso Geologico Internazionale a Firenze nel 2004, di cui fu Presidente. Ha ricoperto numerosi incarichi presso l'Ateneo milanese, è stato Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra negli anni '90 e membro del Senato Accademico.

In questi anni aveva profuso un particolare impegno nella disseminazione delle discipline geologiche, in particolare nelle aree interessate dal Sesia Val Grande Unesco Global Geopark, del quale era membro del Comitato scientifico. Con la Val Grande aveva collaborato alla realizzazione del Geolab, e dei sentieri tematici "viaggio nelle profondità della Terra" tra Premosello e Vogogna (http://www.parcovalgrande.it/gallery_video_dettaglio.php?id=510), un "Pianeta dinamico" lungo la "Linea del Pogallo", l'importante lineamento tettonico nella vallata omonima, e la "Nascita di un continente" sulla "Serie dei Laghi" lungo la dorsale della Linea Cadorna da Pian Cavallo alla Zeda.

Gli amministratori, il personale tutto ed i volontari del Sesia Val Grande Unesco Geopark, e del Parco Nazionale Val Grande porgono le più sentite condoglianze alla famiglia.