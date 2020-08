Lavori in corso sul sentiero per Pogallo

Chiusura e disposizioni per il transito

(Vogogna, 28 Ago 20) Su incarico del Parco, lunedì prende avvio il ripristino e la messa in sicurezza del sentiero Cicogna-Pogallo, in zona Rio Caslù. L'intervento prevede innazitutto il controllo del versante immediatamente a monte del percorso da parte di due guide alpine, con disgaggio dei massi in equilibrio precario.

I lavori inizieranno lunedì 31 agosto. Il disgaggio avverrà da subito e richiederà due giorni consecutivi di lavoro. Pertanto lunedì e martedì, vista la delicatezza dell'operazione, al fine di evitare incidenti, il sentiero verrà chiuso al transito.

L'appaltatore provvederà in proprio a mettere i cartelli di avvertimento a Cicogna e Pogallo già nel fine settimana per avvisare gli escursionisti di quanto sopra detto.

Ad avvenuto disgaggio, la ditta procederà al ripristino della mulattiera e regolerà il passaggio delle persone in funzione delle lavorazioni in atto, per cui potrebbero verificarsi momentanee interruzioni del transito con conseguenti attese.

La durata prevista dei lavori è di 28 giorni naturali e consecutivi dalla consegna.

L'ente si scusa per i conseguenti disagi, necessari per la sicurezza di tutti e per l'esecuzione dei lavori e ringrazia per l'attenzione.