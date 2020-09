Sentiero Cicogna - Pogallo, nuova chiusura

(Vogogna, 02 Set 20) Il maltempo dei giorni scorsi ha causato nuovi danni al tratto di sentiero che collega Cicogna a Pogallo, tali da renderne pericoloso il transito.

Per questo il Sindaco di Cossogno con ordinanza 24/2020 ha ordinato la chiusura del tratto in entrambi i sensi di marcia fino al termine dei lavori di ripristino, previsto per il 27 settembre.