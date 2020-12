Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico

(Vogogna, 11 Dic 20)

Si rende noto che l'Ente Parco Nazionale Val Grande intende verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento mediante mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico, categoria B - B1 del CCNL comparto "Funzioni centrali" vigente - da assegnare all'Area Tecnica - presso il Servizio per la conservazione della natura, ricerca, promozione ed educazione ambientale. La posizione di lavoro oggetto del presente avviso presenta le caratteristiche indicate nel bando pubblicato all'albo pretorio del Parco http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=n1201061&IdMePubblica=1317&Archivio= La domanda in carta semplice, corredata da dettagliato curriculum formativo e professionale e copia fotostatica di documento d'identità personale, secondo il modello allegato all'avviso, disponibile presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco ed al seguente link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201061&NodoSel=23 andrà fatta pervenire al Parco, Piazza Pretorio 6, 28805 Vogogna (VB), entro le ore 12.00 del 15.01.2021.

Scadenza 15/01/2021