Giornata della trasparenza 2020

(Vogogna, 18 Dic 20)

Allo scopo di incrementare la trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto dal D.Lgs 150/2009 il prossimo martedì 22 dicembre alle ore 16,30 si svolgerà la "Giornata della trasparenza" del Parco Nazionale Val Grande.

Alla "presenza virtuale" del Presidente del Parco Massimo Bocci, del Direttore dr. Tullio Bagnati in questo incontro pubblico verranno presentati la Relazione sulla Performance anno 2019, il Piano della Performance ed il Programma triennale della Trasparenza e l'Integrità triennio 2020-2022, gli strumenti programmatori finalizzati a garantire l'accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione, l'andamento della gestione e l'utilizzo delle risorse per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la definizione degli obiettivi operativi, degli indicatori ed i target su cui si baserà l'azione del parco e la stessa valutazione e rendicontazione annuale della performance dell'Ente.

Per il parco è una doppia occasione partecipativa: da una parte comunicare ai diversi soggetti e attori del territorio (enti pubblici, associazioni ambientaliste e di categoria, consumatori, allevatori e agricoltori, ricercatori e i singoli cittadini e chiunque altro abbia comunque un interesse nell'azione del Parco) le proprie linee di azione e intervento, dall'altra ascoltare coloro che ritengono di avere un interesse da manifestare e da condividere con il parco medesimo.

Per i cittadini, per i portatori di interesse, per gli enti e per le associazioni tutte, una opportunità in più per interrogare l'ente nelle sue articolazioni operative, per renderlo partecipe delle proprie critiche e delle proprie attese, delle proposte e delle indicazioni per un futuro in crescita per l'area protetta.

Per seguire on line la Giornata della Trasparenza è sufficiente collegarsi al seguente link, messo a disposizione grazie alla collaborazione con Ars Uni VCO:

https://global.gotomeeting.com/join/218945669

Tutti gli interessati possono consultare:

il "Piano della Performance ed il Programma triennale della Trasparenza e l'Integrità triennio 2020-2022" disponibile alla pagina del sito del Parco https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201061&NDFH=28870&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=JYORXBBXUSDBVNKRCENYJWZUHFYMNCNER1UTXYUAUXTGKOXYSHUJOKCLIU1EPA_I1201061P1201061&FNFH=Perf2022.pdf

la Relazione sulla Performance anno 2019 disponibile alla pagina del sito del Parco https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201061&NDFH=37892&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=TRTEKOSRLRXMPLQOGWOLXTTINYKADQFDAFXWHQ1AVDERNKRRTEECMKREMYXAMLH1AHZ_N1201061N1201061&FNFH=Rel19.pdf

E' inoltre possibile inviare osservazioni, valutazioni e domande, scrivendo una mail a info@parcovalgrande.it entro martedì.