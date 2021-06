Comunitour 2021 al via dal 4 luglio

nuove passeggiate comunitarie che coinvolgeranno gli abitanti delle Terre di Mezzo del Parco Val Grande

(Vogogna, 22 Giu 21)

Dopo molti mesi in cui il progetto Comuniterràe ha potuto proseguire le proprie attività solo nella ristrettezza del mondo digitale, data l'impossibilità di aggregazione e partecipazione fisica, ora finalmente si riprende in presenza, con l'avvio della stagione dei Comunitour 2021, fissata per domenica 4 luglio (gli appuntamenti termineranno ad ottobre).

Si tratta di 13 domeniche organizzate insieme alle comunità partecipanti al progetto: una lunga carrellata di appuntamenti alla scoperta delle Terre di Mezzo, resa possibile anche grazie al contributo di Fondazione Comunitaria VCO, con il Bando Arte e Cultura 2020.3.

I Comunitour sono passeggiate "comunitarie" nei dieci Comuni del Parco Nazionale della Val Grande, progettate e gestite dagli abitanti dei territori che guidano i partecipanti alla scoperta del proprio patrimonio materiale e immateriale, sempre accompagnati dalle guide ufficiali del Parco. Quest'anno ci sarà un'attenzione maggiore nei confronti del patrimonio materiale in disuso, sul quale i partecipanti hanno iniziato un percorso di condivisione e scambio, in vista di nuovi progetti e idee.

Ogni Comunitour, in una tappa che verrà scelta ad hoc, ospiterà un momento per la raccolta di donazioni a offerta libera, che andranno a coprire la quota di cofinanziamento richiesta dal Bando di Fondazione Comunitaria VCO, a sostegno del progetto stesso.

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita, previa prenotazione obbligatoria che dovrà avvenire entro 6 giorni prima della data dell'evento.

Anche quest'anno saranno previste alcune misure per garantire il Rispetto delle norme anti Covid-19. Il numero massimo di partecipanti ammessi alle passeggiate è di 20 persone. In caso di numeri elevati, verrà considerata la possibilità di organizzare più partenze scaglionate;

Prima di ciascuna passeggiata verrà richiesto ai partecipanti di compilare una autodichiarazione di assenza sintomi, che verrà consegnata al responsabile incaricato.

Ciascun partecipante dovrà presentarsi munito di mascherina e gel disinfettante.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 4 luglio, a cura della comunità partecipante del Comune di San Bernardino Verbano: si tratterà di un'escursione ad anello di circa 5 ore senza soste fino a Corte Buè, che richiederà un certo grado di allenamento, scarponcini da trekking, bastoncini e borraccia. A seguire l'appuntamento dell'11 luglio a Cossogno e quello del 18 luglio ad Aurano. Ogni appuntamento verrà raccontato nei dettagli sulla pagina news di www.comuniterrae.it e sulla pagina Facebook Comuniterrae due settimane prima dell'evento stesso.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni è possibile scrivere a info@comuniterrae.it.