Senso unico alternato domenica 4 luglio a Cicogna

(Vogogna, 25 Giu 21) La Provincia del VCO visto il notevole afflusso di veicoli previsti a Cicogna domenica 4 luglio p.v. per la "Celebrazione dei Martiri di Pogallo" ha ordinato:

la regolamentazione del transito a senso unico verso Cicogna dalle ore 08.00 alle ore 10.00;

la regolamentazione del transito a senso unico verso Rovegro dalle ore 16.00 alle ore 18:00.

Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza i veicoli condotti dai residenti della frazione di Cicogna, risultanti dall'elenco predisposto a cura del Comune di Cossogno in accordo con il Comune di San Bernardino Verbano. I soggetti di cui all'elenco in parola dovranno usufruire della deroga solo in caso di estrema necessità, transitando con la massima prudenza e facilitando il passaggio degli automezzi circolanti in senso contrario.