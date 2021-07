Malescorto al via con un ricco programma tra luglio e agosto e 1.212 cortometraggi provenienti da tutto il mondo

Dal 5 luglio gli eventi collaterali e d'anteprima. Il 26 luglio serata inaugurale del Festival dedicata all'arte e dal 27 al 30 luglio quattro serate per compiere un "corto" giro intorno al mondo

(Vogogna, 08 Lug 21) Dopo la pausa forzata del 2020, Malescorto, uno dei festival di corti più affermati e prestigiosi a livello

internazionale, torna a fine luglio nel grazioso borgo di Malesco.

Giunto alla ventunesima edizione, Malescorto è sempre più un punto di riferimento per le produzioni internazionali di cortometraggi: da 654 partecipanti nel 2018, a 918 nel 2019 fino al record assoluto di 1.212 corti nel 2020. Un riconoscimento importante e numeri che parlano chiaro e che portano il piccolo paese della Val Vigezzo al centro del mondo: dalla finzione al documentario, dal cinema sperimentale al mockumentary, la mappa dei corti ricevuti è davvero ampia e tocca tutti i continenti, dall'Africa all'America, dall'Asia all'Europa, fino all'Oceania.

Il programma di questa attesa 21esima edizione – pubblicato sul nuovo portale www.malescorto.it – risentirà di alcune limitazioni legate al Covid-19, ma l'organizzazione non ha voluto rinunciare ad un appuntamento internazionale di questo livello: Malescorto si terrà dunque in presenza (con tutte le misure necessarie per garantire il corretto svolgimento dell'evento, nel rispetto delle normative anti Covid), ma anche online sul canale YouTube del Festival e in diretta o differita su Vco Azzurra TV, per favorire la più ampia partecipazione possibile. Il taglio del nastro lunedì 26 luglio con la consueta serata inaugurale, mentre sabato 31 luglio sarà la giornata conclusiva con le premiazioni dei corti vincitori. Da martedì 27 a venerdì 30 luglio, ogni sera alle ore 21, il Cinema di Malesco ospiterà il cuore del programma della rassegna, ovvero le proiezioni della Selezione Ufficiale.

Quattro giurie selezioneranno i corti in concorso. La prima decreterà i vincitori dei lavori della Selezione speciale "MaleSchools", una seconda selezionerà i corti del premio "Volontariato e solidarietà", una terza giuria, composta da 5 membri, si occuperà della Selezione Ufficiale. Novità di quest'anno l'istituzione di un gruppo di valutazione legato alla sezione "Territori".

In attesa del Festival, ci sarà modo per scoprire i corti delle selezioni speciali, grazie alle serate in programma venerdì 9 luglio con MaleSchools e venerdì 16 luglio con Volontariato&Solidarietà e Territori.