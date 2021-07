Estate d'arte a Vogogna: dal 17 luglio al 29 agosto una mostra internazionale “diffusa” nel centro storico e un Convegno al Castello

(Vogogna, 15 Lug 21) Una mostra diffusa di 12 artisti europei nel cuore del borgo: spazi pubblici e privati saranno aperti per ammirare le opere d'arte passeggiando negli interni delle case medievali. Verrà messo a disposizione anche il Castello Visconteo che ospiterà un convegno sul tema dell'arte: "Quasi vero: quando l'opera d'arte scompare, come ricostruire l'originale".

Saranno presenti relatori di fama internazionale come la dr.ssa ing. Willemijn Elkhuizen dell'università di Industrial Design Engeneering (TU) di Delft (Olanda) in collaborazione col Rijksmuseum e il Mauritshuis, la regista berlinese Dagmar Brendecke nota per i suoi documentari storici, la sig. Pau Groenendijk curatrice per la Fondazione Anne Frank di Basilea della riproduzione dei due facsimile dei diari di Anne Frank, unici nel mondo. E accanto a loro presenteranno il loro lavoro di restauro e copia di opere d'arte, molti studiosi e amanti dell'arte del territorio. Saranno presentate anche insolite soluzioni per ricevere fondi destinati al recupero di affreschi e chiese medievali, veri gioielli di cui prendersi cura.

Una occasione eccezionale, sotto la direzione del prof. Christiaan Veldman, artista olandese che da venti anni vive e lavora in Italia.

Col patrocinio dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande, del Comune di Vogogna e dell'associazione ACOI (Associazione Culturale Ossola Inferiore).

Entrata gratuita

Per le conferenze al Castello si prega di comunicare la propria partecipazione (posti limitati per ragioni di sicurezza anti-Covid)

Per informazioni e prenotazioni sarà disponibile

la Reception del Castello 351-7578688

mail: castellodivogogna@gmail.com