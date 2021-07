"La neve delle rondini" di e con Marco Albino Ferrari

la prima dello spettacolo sabato 24 a Verbania

(Vogogna, 16 Lug 21) Dal mondo magico degli antichi alpigiani alla scoperta delle alte quote, fino al contemporaneo insediamento dei "nuovi montanari". Le Alpi, spazio geografico e mentale, oggi in cammino verso nuovi e virtuosi modelli di vita.

Un monologo di Marco Albino Ferrari.

Sabato 24 luglio ore 21 al Teatro Il Maggiore di Verbania.

L'evento è parte di UNA Festival.

Quando si dice Alpi, subito vengono in mente le località alla moda: Courmayeur, Cervinia, Cortina... In realtà questi luoghi dell'industria del turismo non sono che spazi circoscritti nel ben più vasto "arcipelago alpino". Oltre alle montagne da cartolina si apre un mondo in gran parte sconosciuto e semi-abbandonato dopo lo spopolamento degli anni Sessanta e Settanta, il mondo raccontato in "La neve delle Rondini".

Marco Albino Ferrari, giornalista, scrittore e sceneggiatore, racconta storie sorprendenti di questi luoghi e accompagna il pubblico fra i ricordi dell'antica società montanara, narra l'epica della scoperta delle alte quote, i processi di rinaturalizzazione di intere vallate, fino alla contemporanea comparsa dei "nuovi montanari".

Nel monologo sono protagonisti tre luoghi simbolo delle "Alpi che rinascono", esempi virtuosi di una "nuova cultura del limite": il Parco Nazionale della Val Grande con la sua "piccola capitale" Cicogna; Ostana e il Parco del Monviso; il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Offrendo una riflessione sulle Alpi, spazio geografico e mentale che può indicare la via verso nuovi e virtuosi modelli di vita, Ferrari propone con il suo stile inconfondibile un monologo coinvolgente.

Ad accompagnare i testi dell'autore ci saranno le musiche originali e gli effetti sonori di Francesco Zago, il montaggio video e gli effetti speciali di Mara Colombo.

Lo spettacolo si terrà alle ore 21 di sabato 24 luglio al Teatro Il Maggiore di Verbania (biglietto unico € 8 + diritti di prevendita). Per informazioni e acquisto biglietti 👉 bit.ly/NeveRondini