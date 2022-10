Grande successo per l’escursione alle cave di Candoglia e Ornavasso

(Vogogna, 13 Ott 22) Il 6 ottobre grazie al progetto Interreg I-CH "MuLM - il Museo più Lungo del Mondo", in occasione della Giornata Internazionale della Geodiversità e della X edizione della Settimana del Pianeta Terra, ha festeggiato facendo visita alle splendide cave di marmo di Candoglia e Ornavasso. L'evento, organizzato dai partner Parco Nazionale Val Grande, Cave di Ornavasso con il capofila Consorzio ETVilloresi, ha offerto in una sola visita congiunta la possibilità di far visitare entrambe le cave di marmo e ha concluso la giornata con un convegno di presentazione dei due nuovi poli MuLM che nasceranno nel territorio: il MuMAG, Museo del Marmo Rosa e del Granito in capo al Parco Nazionale val Grande che sarà realizzato recuperando gli spazi dell'asilo delle cave di Albo, in comune di Mergozzo e il nuovo "Visitor centre" di Ornavasso direttamente all'imbocco delle omonime cave.

La giornata è iniziata alle 10.00 con il ritrovo a Candoglia, ad attendere i partecipanti due Guide del Parco, Ilaria e Pietro. Dopo una breve introduzione alla giornata, i visitatori sono stati divisi in due gruppi, che, alternati, hanno visitato tre diverse zone della cava: l'imponente imbocco della Cava Madre da dove si estrae il marmo, la segheria dove i pezzi di marmo vengono portati per essere tagliati con del filo diamantato e il laboratorio dove operano i bravissimi artigiani che con minuziosità riproducono gli elementi ornati del Duomo di Milano, attraverso i modelli originali, necessari alla veneranda fabbrica per le attività di restauro e manutenzione dello stesso.

Finita la visita alla Cava di Candoglia, i gruppi sono stati trasferiti con due navette nel pianoro antistante all'ingresso inferiore delle Cave di Ornavasso. Qui, all'aria aperta, un favoloso Country Catering ha deliziato i palati dei partecipanti con pietanze squisite, ottime per rifocillarsi prima di entrare nel ventre della montagna.

Concluso il pranzo, il gruppone è stato nuovamente diviso in due e, dopo aver rigorosamente indossato i caschi da cantiere, i gruppi, accompagnati da Stefano Zucchi, proprietario e gestore della cava, hanno potuto camminare all'interno della Cava di Ornavasso per ammirarne l'incredibile bellezza. La parte visitabile si sviluppa all'interno di due gallerie, disposte una sopra all'altra, e collegate tra loro da un passaggio interno ricavato in un passaggio carsico naturale, attrezzato con una apposita scala di risalita che segue i movimenti della pietra, una volta arrivati nella galleria superiore, la più antica, dopo aver percorso alcuni metri si arriva alla chicca finale che è il salone del piano superiore, luogo tra il sacro e il magico dove vengono organizzati anche dei concerti per l'ottima acustica del luogo.

Terminata la visita e usciti dall'imbocco della galleria superiore i partecipanti hanno ripreso le navette per rientrare a Mergozzo, per assistere alle ore 17.00 al convegno finale presso la sede del museo del Granito di Montorfano alla Vecchia latteria di Mergozzo.

Parco Nazionale val Grande e Cave di Ornavasso, con i rispettivi progettisti hanno presentato al pubblico i due nuovi poli MuLM che sorgeranno sul territorio: quello del MuMAG e quello della nuova struttura di visita della Cava di Ornavasso. Ha chiuso la già ricca e affascinante giornata un aperitivo a base di prodotti tipici della valle, offerto dai partner del progetto Interreg.

Grazie al progetto MuLM i partner di progetto hanno avuto modo di sperimentare il "fare rete" con altri stakeholder territoriali per la promozione di un turismo di cultura e qualità con l'unico obiettivo di valorizzare il territorio che li ospita e li accomuna.