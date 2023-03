I rapaci notturni del Parco Nazionale della Val Grande

(Vogogna, 16 Mar 23) Quali sono i rapaci notturni? Come fanno a vivere nel buio della notte? Come si riconoscono e come si studiano?



Se siete incuriositi e volete aver la risposta a tutte queste domande, il rifugio CAI Fantoli, accreditato della fase 2 della CETS, la Carta Europea del Turismo Sostenibile, vi aspetta sabato 25 marzo dalle ore 19.00.

Il programma prevede dalle 19.00 alle 21.30 la cena e la presentazione di diapositive e filmati. Successivamente, dalle 21.30 alle 22.30, si procede con l'escursione in notturna (per la quale è necessario munirsi di pila e indossare indumenti adeguati), durante la quale si sperimenteranno alcune tecniche di monitoraggio.

Queste operazioni di monitoraggio saranno svolte da professionisti nel pieno rispetto della fauna selvatica. A tal fine, per non disturbare le operazioni, si raccomanda di lasciare i cani a casa.

Per ulteriori informazioni e per prenotare, questi sono i contatti:

- mail: info@rifugiofantoli.it

- cellulare: 3405783883