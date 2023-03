Apertura del rifugio Parpinasca in occasione delle festività pasquali

(Vogogna, 28 Mar 23) In occasione delle festività pasquali, dal 7 all'11 aprile, riapre il rifugio Parpinasca.

Sito a 1200 metri di quota e immerso nel verde dei pascoli dell'omonima Alpe, il rifugio Parpinasca dispone di 22 posti letto e offre servizio di ristorazione.

La struttura è facilmente raggiungibile in poco più di un'ora e mezza da Trontano attraverso il Sentiero Natura del Parco o la strada consortile di servizio. Oltre a essere un'ottima meta, il rifugio è anche un perfetto punto di partenza per escursioni di uno o più giorni nel nostro Parco Val Grande.

Per festeggiare la Pasqua 2023, inoltre, i gestori del rifugio hanno organizzato per il 9 e il 10 aprile una caccia al tesoro adatta a tutti con tanto di merenda offerta. Tutti i dettagli di questo evento, per il quale è consigliata la prenotazione, si possono trovare in questa pagina.