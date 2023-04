Pubblicato oggi il primo video sul nostro canale YouTube

(Vogogna, 06 Apr 23)

Il Parco Val Grande si espande ancora: dopo Facebook, Instagram e Vimeo, il Parco sbarca anche su Youtube. Sul nostro nuovissimo canale è già online il primo video introduttivo.

In questo spazio pubblicheremo, uno alla volta, i vari video, documentari e docufilm che abbiamo fatto o commissionato nel corso degli anni. L'idea è quella di mettere a disposizione degli utenti una sorta di archivio video online disponibile per tutti, che possa essere utile e piacevole da "sfogliare" per escursionisti, visitatori, appassionati ma anche per studiosi o ricercatori.

Per chiunque fosse interessato questo è il link al nostro canale ufficiale a cui consigliamo di iscriversi per rimanere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei contenuti.