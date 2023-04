Revocata l'ordinanza di chiusura

(Vogogna, 07 Apr 23) A causa di precipitazioni occorse tra il 13 e 14 marzo scorso il sentiero per Pogallo era stato interessato da una frana che ne rendeva pericoloso il transito.

In seguito alla verifica geologica dello stato dei luoghi e, in particolare, del versante a monte del percorso, è stato effettuato in data 27.03.2023 il disgaggio dei massi instabili. Successivamente si è provveduto a ripristinare il sedime del sentiero, i muri interessati e altri manufatti di protezione, così da consentire il transito sicuro sul percorso.

In data odierna il Comune di Cossogno, presa visione delle relazioni tecniche fornite dall'ufficio competente del parco, ha provveduto a revocare l'Ordinanza Sindacale n. 6/2023 di chiusura temporanea del sentiero Cicogna-Pogallo.