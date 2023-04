Il Presidente del Parco Nazionale della Val Grande è stato nominato Vicepresidente di Federparchi-Europarc Italia, associazione di promozione sociale che riunisce e rappresenta gli enti gestori delle aree protette italiane

(Vogogna, 12 Apr 23) Luigi Spadone è entrato a far parte del direttivo di Federparchi con il ruolo di Vice Presidente vicario.

«Eravamo stati inseriti nel direttivo alla fine di maggio scorso a seguito di un'assemblea dell'associazione, ora il Parco Nazionale della Val Grande è quindi nel direttivo, nella giunta e ha la vicepresidenza vicaria!», racconta con soddisfazione Luigi Spadone. Dei tre vicepresidenti, infatti, solo uno è anche vicario del Presidente, ovvero ne fa le veci e lo sostituisce in caso di assenza.

Nata nel 1989 come coordinamento dei parchi e delle riserve regionali, l'associazione, articolata in coordinamenti regionali, riunisce attualmente oltre 150 organismi di gestione di parchi nazionali e regionali, aree marine protette, riserve naturali regionali e statali, oltre ad alcune Regioni e diverse associazioni ambientaliste. Assunta la denominazione Federparchi nel 1998, l'associazione è divenuta poi sezione italiana di Europarc Federation, entrando a far parte di un'organizzazione di livello continentale che associa ad oggi quasi 600 istituzioni ed enti incaricati della gestione di oltre 400 aree protette in 38 paesi europei.

«Ci aspetta tanto lavoro adesso - prosegue il Presidente del Parco Nazionale della Val Grande - dobbiamo convocare le riunioni delle consulte che sono rimaste ferme per un po' di tempo e farle funzionare. Apprezzo moltissimo le prospettive e gli obiettivi che Luca Santini (n.d.r. Presidente di Federparchi) si è dato e che si basano su un lavoro di estrema condivisione con i parchi.»

«Essere in Federparchi è molto importante per il nostro territorio: sarà più facile condividere i problemi, portarli all'attenzione dell'associazione e ricevere un aiuto da quei Parchi che, magari prima di noi, hanno già affrontato una problematica che affrontiamo per la prima volta e viceversa. Penso a temi come Parchi per il Clima o alla mobilità sostenibile ad esempio: le sfide del nostro tempo.»

«Sarà un'esperienza formativa - commenta - ma questa nomina è in primo luogo un riconoscimento che va attribuito al Parco Nazionale della Val Grande, alla sua importanza e alla sua gestione.»